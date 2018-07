Bentancur , Douglas Costa , Cuadrado , Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo : primo giorno di lavoro per i nazionali, tra JTC e JMedical! #ForzaJuve pic.twitter.com/3Ge2pugb6D — JuventusFC (@juventusfc) July 30, 2018





Junto ao atacante, também realizaram os exames o brasileiro Douglas Costa, os argentinos Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín, o colombiano Juan Cuadrado e o uruguaio Rodrigo Betancur. Nesta terça, os jogadores devem ir a campo realizar trabalhos físicos. Ainda faltam se apresentar os finalistas do Mundial Mario Madnzukic e Blaise Matuidi.



O restante do elenco da Juventus está nos Estados Unidos, onde realiza uma série de amistosos. Na última semana, a Velha Senhora venceu o Bayern de Munique por 2 a 0 e empatou com o Benfica em 1 a 1. Na próxima terça, os italiano encaram o Time das Estrelas da MLS (Liga Norte-Americana de Futebol) e, no sábado, encerram a preparação para a temporada 2018/2019 contra o Real Madrid, ainda sem a presença de Cristiano Ronaldo.

Alguns dos principais atletas da Juventus que estiveram na Copa do Mundo se reapresentaram em Turim nesta seunga-feira (30) para a realização de exames médicos. Dentre os seis atletas, o grande destaque foi para a principal contratação do time alvinegro para a temporada, o português Cristiano Ronaldo.