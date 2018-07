Cristiano Ronaldo já está em Turim, anuncia Juventus

Segundo a imprensa italiana, o jogador não vai ser unir ao resto da equipe até o fim de julho

A Juventus de Turim anunciou neste domingo (15) a chegada de Cristiano Ronaldo à Itália procedente da Espanha, um dia antes do previsto pela imprensa do país.



Uma foto do astro português com sua mulher caminhando na pista de aterrissagem foi publicada na conta da Juventus no Twitter, com o anúncio: "Cristiano Ronaldo chegou ao aeroporto de Turim", acompanhado de um "bem-vindo".



A chegada do cinco vezes ganhador da Bola de Ouro estava prevista para esta segunda-feira (16). Ele passará por reconhecimento médico e vai assinar o contrato que lhe vincula por quatro anos com a Juventus, antes de dar uma entrevista coletiva. Em seguida, ele deixa Turim e continua suas férias.



Segundo a imprensa italiana, o jogador não vai ser unir ao resto da equipe até o fim de julho, quando participará diretamente da turnê pelos Estados Unidos.



Uma associação de comerciantes da capital piemontesa imprimiu 5 mil cartazes com a foto de Cristiano Ronaldo e a legenda "Bem-vindo" para serem colados nas vitrines de estabelecimentos comerciais.