Cristiano Ronaldo está disposto a ir para Juventus, diz imprensa espanhola

Jogador estaria "encantado com a possibilidade" de ganhar o sexta Champions em três clubes diferentes

A Juventus saiu na frente na disputa pela contratação de Cristiano Ronaldo. Segundo o jornal espanhol Marca, o clube italiano propôs 100 milhões de euros (R$ 445 milhões) pelo atacante do Real, que aceitou conversar sobre a oferta. Já o jogador também estaria disposto a ingressar no time mais antigo da Itália para fazer história.



As conversas sobre a saída de CR7 do time espanhol começaram em maio, após o fim da Champions, quando o melhor jogador do mundo deu a entender que queria deixar a equipe.



Desde lá, a Juventus vem costurando uma oferta. Ciente das desavenças entre Cristiano Ronaldo e o presidente Florentino Pérez, em relação a renovação do contrato, a equipe de Turim deve oferecer ao jogador salário anual de 30 milhões de euros (R$ 120 milhões) até 2022.



A chegada do português a Turim se encaixa perfeitamente na situação porque a Juventus quer vender Higuain e precisa de um atacante de referência.



A cláusula de rompimento de contrato prevê multa de R$ 4,4 bilhões, porém é possível negociar um valor aceitável entre ambas as partes. Isso porque o Real Madrid não pretende manter no seu quadro um jogador insatisfeito com a equipe. Agora é necessário apenas que a Juventus e o Real finalizem a transferência.