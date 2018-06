Cristiano Ronaldo contra a consistência uruguaia

Portugal e Uruguai se enfrentam, neste sábado (30), pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Disputando a sobrevivência na Copa do Mundo, Uruguai e Portugal se enfrentam nesta sábado (30), às 15h, em Sochi, pela oitavas de final do Mundial da Rússia. O confronto coloca frente a frente a consistência e a solidez da equipe uruguaia contra a estrela de Cristiano Ronaldo.



No lado do Brasil da chave, quem avançar poderá enfrentar a Seleção em uma possível semifinal. O ganhador do confronto ira enfrentar o vencedor da partida entre França e Argentina.



Com 100% de aproveitamento na primeira fase, a equipe sul-americana foi a única que ainda não levou gols na Rússia. A solidez da defesa comandada por Godín e Giménez será o principal desafio da equipe portuguesa na partida. Nos últimos 12 jogos, o time comandado por Óscar Tabárez só levou quatro gols.



Além da defesa, o ponto forte da equipe uruguaia são seus atacantes, Luis Suárez e Edinson Cavani. Somando três gols neste Mundial, a dupla já soma 96 pela seleção, sendo, respectivamente, os maiores goleadores da história da equipe.



A esperança portuguesa de quebrar a barreira uruguaia é Cristiano Ronaldo. O camisa 7 marcou quatro dos cinco gols de sua equipe neste Mundial, sua melhor participação na história das Copas. Ao todo, o atacante já soma 85 gols por Portugal, sendo o segundo maior artilheiro de uma seleção na história.



Quem ainda está devendo no torneio são os companheiros do craque português. Nomes bem cotados antes do Mundial, como os meias Bernardo Silva e João Mario, ainda não conseguiram render na Copa do Mundo, sobrecarregando Cristiano Ronaldo na criação ofensiva da equipe.



"Cristiano Ronaldo é um jogador de elite, um grande atacante, com grande potencial e ao planejar a partida nós focamos no adversário levando em consideração o nível de todos os jogadores. Não tem um jogador que pode pará-lo temos que trabalhar em conjunto para segurá-lo" declarou o treinador uruguaio Óscar Tabárez."Estamos concentrados, nove dos jogadores que vão estar em campo amanhã são campeões europeus", completou.



O confronto será o primeiro entre as equipes na história das Copas. As seleções se enfrentaram apenas duas vezes na história, com uma vitória para Portugal, além de um empate.



Desde que o torneio passou a ter o formato atual, em 1998, ambas as seleções só conseguiram avançar às quartas de final uma vez. Portugal, em 2006, e o Uruguai, em 2010.



Rivalidade espanhola

Por mais que não exista uma rivalidade histórica entre Portugal e Uruguai, suas grandes estrelas estão acostumadas a se enfrentar na Europa. Enquanto Cristiano Ronaldo é a grande estrela do Real Madrid, no lado uruguaio estão dois protagonistas dos seus maiores rivais: Luis Suárez, do Barcelona, e o capitão Diego Godín, do Atlético de Madrid.



Perguntado se a rivalidade espanhola irá se transferir para o confronto, Suárez relatou "É totalmente diferente. Claro que a rivalidade que temos com Cristiano é diferente. Sempre tratamos de competir cada um com sua equipe e tentando fazer o melhor. É uma Copa do Mundo e o sentimento vai para cada um que veste a camisa de sua seleção. É especial".



Os times

As equipes não devem sofrer alterações em relação as que jogaram a última rodada da fase de grupos do Mundial. As únicas alterações deverão ser a volta de Giménez no lugar de Coates no Uruguai e Gonçalo Guedes no lugar de André Silva em Portugal.



Com isso, o Uruguai deve vir com: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt; Nahitan Nández, Matías Vecino, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Luis Suárez, Edinson Cavani. ?

Já Portugal, deverá entrar em campo com: Rui Patrício; Cedric, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro, William; Adrien Silva, Ricardo Quaresma, João Mario; Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo.