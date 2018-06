Cristiano Ronaldo deixa o Real, segundo jornal português Record

Atacante está de saída do clube espanhol, mas ainda não definiu o destino

Têm sido muitas as decepções, mas acima de tudo foi uma promessa não cumprida que fez Cristiano Ronaldo tomar a decisão de sair do Real Madrid. E desta vez não há volta. O melhor do mundo está no mercado. França (PSG), Itália (Juventus, Milan, Inter, Roma) e Inglaterra (Manchester United) sabem que a partir de agora podem avançar sem medos e naturalmente com um caminhão de dinheiro.



A promessa não cumprida foi feita após a final da Liga dos Campeões da temporada 2016/17. Florentino Pérez garantiu que iria renovar o contrato de Cristiano Ronaldo (cujo atual vínculo termina em 2021) por valores mais próximos do atual, colocando o melhor mundo no mesmo patamar de Messi e Neymar.



O aumento salarial foi acertado e confirmado posteriormente através de telefonema direto de Florentino para Cristiano. Acontece que o tempo foi passando e nada. A promessa não passou ao papel. O presidente merengue não cumpriu a sua palavra.



Houve avanços e recuos durante este último ano, mas ficou tudo na mesma. A última oportunidade aconteceu na terça-feira, quando Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, esteve reunido com Florentino Pérez. O resultado foi igual a tantos outros, ou seja, zero.



Dinheiro não é tudo

Ronaldo aguentou, continuou a marcar gols, a dar vitórias e a conquistar títulos. Nem por isso Florentino cumpriu as promessa com os números que tinham sido definidos.



É um fato que Cristiano Ronaldo está longe de ser atualmente um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Além do dinheiro, a falta de reconhecimento pelo estatuto que o coloca no trono do planeta e a decepção de que tem sido alvo que conduzem a essa decisão de não voltar atrás.



Falta de empatia

A falta de empatia de Florentino com Ronaldo foi notada quase desde a primeira hora, e à medida que os anos passam ela se acentuou. Às vezes chega mesmo a ser desrespeito. Por exemplo, quando CR7 conquistou a última Bola de Ouro e o comentário de Florentino foi: "Neymar com a camisa do Real ganhava o prêmio".

Neymar, aliás, parece ser uma obsessão do presidente merengue, que sempre que pode elogia Benzema ou Bale, mas sobre Ronaldo limita-se a monossílabos.



A decisão é inevitável e irreversível: Ronaldo vai deixar o Real. Agora, está aberto o leilão. Os que desejam o melhor do mundo, têm luz verde para avançar.