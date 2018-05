CR7 vai abrir restaurante em Gramado

Com a unidade, que se chamará "Dona Dolores" em homenagem à sua mãe, jogador português entra em um novo negócio

Na lista dos negócios de Cristiano Ronaldo agora está também o de restaurantes. O jogador português, que aposta forte na área de hotelaria, se uniu à empresa de parques temáticos e resorts Gramado Parks e Lugano para abrir um restaurante que tem uma característica peculiar: as receitas são da autoria da mãe do craque, Dolores Aveiro.



O "Dona Dolores" já está em construção na cidade turística de Gramado (RS) e tem inauguração prevista para junho, durante a Copa do Mundo da Rússia, cuja realização ajudará a promover o espaço, informou a Gramado Parks.



Segundo a companhia, a "parceria vislumbra uma atuação nacional, iniciando pela cidade de Gramado, onde as empresas têm suas origens".



Quem vai estar à frente do restaurante de comida portuguesa é Kátia Aveiro, irmã do CR7. "Kátia também é uma cozinheira de mão cheia, tendo escrito, junto com a mãe Dolores, um livro de receitas da família", destaca a empresa.



O livro se chama Cozinha Portuguesa de Família e foi elaborado com as receitas da matriarca do clã Aveiro, que trabalhou como cozinheira durante anos para sustentar a família. Entre os pratos, está o Bacalhau à Brás, prato predileto do jornador do Real Madri.