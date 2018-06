CR7 general, enchente e árbitro com sede; veja os bastidores da Copa

Artista italiano Fabrizio Birimbelli pinta jogadores como se fossem militares do século XIX

Cidade inundada

Após uma forte chuva de meia hora, a cidade-sede Nizhny Novgorod foi inundada na região mais antiga, onde os dutos de escoamento se encontram com defeito. A água causou momentos de tensão entre torcedores, mas o Sol logo apareceu e tranquilizou os visitantes.



Vaquinha

Os jogadores da Dinamarca colaboraram financeiramente para que seu companheiro de equipe Jonas Knudsen pudesse fazer uma rápida viagem de ida e volta a seu país para ver a filha recém-nascida. "Somos seres humanos e não jogadores de futebol. Eu mesmo sou pai. Queríamos dar a ele um presente, fizemos todo o possível para que fosse para casa", explicou o goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel.





General Cristiano Ronaldo

A Academia de Belas Artes de São Petersburgo também se rendeu à febre do futebol que atravessa a Rússia durante a Copa do Mundo. Nas dependências do local, foram instalados retratos de astros do futebol como Diego Maradona, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo e Francesco Totti representados como generais do século XIX.

Segundo o artista italiano Fabrizio Birimbelli, autor das obras, o projeto nasceu de uma "piada" há três anos, quando representou um amigo como um personagem do século XIX. Para Birimbelli, é um sonho poder expor na cidade do Museu Hermitage, uma das mais prestigiadas galerias de arte do mundo.



Jogo limpo

Os torcedores japoneses costumam recolher o lixo deixado durante o jogos que assistem nos estádios, mas na próxima partida de sua seleção, em Ecaterimburgo, talvez as arquibancadas fiquem mais limpas do que nunca: seu adversário será o Senegal, cujos torcedores também limparam tudo depois da vitória de 2 a 1 sobre a Polônia na última terça (19).







Golpe

Um torcedor marroquino pede autógrafos de lembrança em uma camisa de sua seleção para pessoas de diferentes países. A ideia dele é voltar para o país e mostrar as assinaturas como se elas fossem de estrelas do futebol. Nesta quarta, no estádio Luzhniki, conseguiu que torcedores australianos, brasileiros, mexicanos e letões deixassem sua marca na camisa branca.

Seca

Durante a partida contra Portugal na manhã desta quarta-feira (20), o meio-campo marroquino Nordin Amrabat pediu à comissão técnica que lhe desse água. Enquanto bebia, notou que o árbitro de linha o olhava fixamente e entendeu a mensagem: também estava com sede. O árbitro assistente pensou por um momento antes de aceitar a oferta do jogador, mas depois bebeu.