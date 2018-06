Coutinho prevê faltas da Costa Rica e torce por presença de Neymar

Meia acredita que costarriquenhos vão abusar das faltas, assim como a Suíça, e rejeita protagonismo na Seleção

Após Neymar sair do treino desta terça-feira (19) com dores no tornozelo, o meia Philippe Coutinho disse não ter conversado com o camisa 10 após a atividade e afirmou torcer pela sua presença na partida da próxima sexta-feira, contra a Costa Rica.



"Não conversei com ele depois porque estava com minha família. Hoje também era a recuperação e acredito que ele tenha sentido um pouquinho de dor, mas isso é normal. Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Jogar com ele é um plus para a gente, é importantíssimo para nossa equipe. Quando ele está em campo, é uma ajuda impressionante, porque ele é um grande craque, corajoso, sempre encara os adversários e cria bastante espaço para a gente", disse o meia da Seleção Brasileira.



Depois de a Suíça cometer 19 faltas na estreia, sendo dez delas em cima de Neymar, Coutinho afirmou acreditar que a Costa Rica também irá caçar os brasileiros dentro de campo.



"Com certeza vão bater. A gente tem jogadores rápidos na frente. O árbitro vai estar ligado nesse jogo. A posse de bola é importante a gente manter, ter calma, sair nos momentos certos, atacar na hora certa, ter o equilíbrio para poder encaixar na hora certa", afimrou o camisa 11.



Confira o que Coutinho disse na entrevista desta terça-feira (19):



O QUE VIU E FALOU COM NEYMAR DEPOIS DO TREINO?

SOBRE O JOGO DE SEXTA É UMA PRIMEIRA FINAL?

"Um jogo muito importante. Depois do nosso primeiro resultado, temos essa nova oportunidade. Creio que vai ser um grande jogo. Temos que estar mentalmente fortes para chegar na sexta e fazer um grande jogo."



COSTA RICA PODE PROPOR O JOGO?

"Isso a gente vai saber só no jogo. Vai ser um jogo difícil, como todos os jogos de Copa do Mundo. O jogo deles contra a Sérvia foi decidido numa bola parada. A gente tem que estar ligado e caso eles saiam para o jogo, a gente tem que ver qual a melhor forma de marcar, defender e depois sair jogando."



SOBRA ESPAÇO COM NEYMAR?

"Neymar é muito visado, ele recebe muitas faltas, muitas pancadas. Claro que nosso forte é o coletivo, isso é o mais importante. Cada um fazendo o seu com suas responsabilidades no setor."



DESÂNIMO APÓS EMPATE

"Com certeza a gente queria muito ganhar esse primeiro jogo. Foi um jogo bem difícil, contra um adversário forte. A gente tem agora que manter a cabeça boa, continuar trabalhando forte, fazer como a gente fez durante as Eliminatórias e nos amistosos, para que a gente possa fazer um bom jogo e vencer."



ÁRBITRO E ÁRBITRO DE VÍDEO

"Dependendo da forma que você fala com o árbitro você se prejudica e prejudica a equipe. Tem pessoas competentes fazendo o trabalho deles. Sobre a questão do VAR, o professor Tite já falou e a CBF também. Sobre isso eu prefiro não comentar e falar sobre o próximo jogo."



O QUE ACONTECEU NO JOGO?

"O primeiro jogo envolve muitas coisas. Todo mundo estava ansioso por esse momento, um jogo difícil. Criamos bastante, não jogamos como vínhamos jogando durante as Eliminatórias, poderíamos ter finalizado melhor, ter equilibrado mais o jogo, trabalhado um pouco mais a bola dos dois lados. O que a gente tem que fazer eu já falei, jogar com alegria como a gente sempre fez."



SOBRE CADENCIAR MAIS O JOGO

"O professor falou para a gente no vestiário. A gente poderia ter virado mais o jogo. A gente quer atacar, fazer o gol. A gente tem que ter esse equilíbrio de girar a bola e procurar melhor o espaço."



ESTÁ NO NÍVEL DOS MELHORES DO MUNDO

"Não gosto de falar sobre mim mesmo. Não é uma coisa que eu tenho na cabeça. Isso eu deixo para as pessoas de fora porque eu não gossto muito de falar sobre mim."



O QUE MUDA COM E SEM NEYMAR?

"Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Jogar com ele é um plus para a gente, é importantíssimo para nossa equipe. Quando ele está em campo, é uma ajuda impressionante, porque ele é um grande craque, corajoso, sempre encara os adversários e cria bastante espaço para a gente."



COPA DO MUNDO CHEIA DE ZEBRAS

"Isso tudo prova que muito gente fala sobre favoritismo e numa Copa do Mundo tudo pode acontecer. Todas as seleções aqui se prepararam forte para esse momento."



SELEÇÃO DÁ ATENÇÃO ÀS BOLAS PARADAS NOS TREINOS?

"A gente treina bastante. É uma das coisas que o Tite trabalha muito. Ele é muito ligado nos detalhes, sempre busca a perfeição nos detalhes, se decidem muitos jogos assim. A gente trabalha bastante, até mesmo ofensivamente."



TITE NO BOBINHO

"Ele entrou um poquinho e a gente falou que se ele errasse, a gente entrava por ele."



SOBRE A SELEÇÃO TER JOGADO MUITO PELO LADO ESQUERDO

"Essa função é de quem está ali naquela posição. Minha, do Casemiro e do Paulinho. De repente nesse jogo faltou girar um pouco mais, usar nosso lado direito que é muito forte e faltou esse equilíbrio. Faltou usar nosso lado direito que é muito forte."



O QUE DIRIA PARA O COUTINHO QUANDO SAIU DO BRASIL?

"Que ele continue sonhando. Eu nessa idade sempre sonhava em estar na Seleção e hoje estou aqui numa Copa do Mundo. É um dos pontos mais importantes da minha carreira. Ali foi onde tudo começou, onde eu cresci, mudou o cabelo, melhorou um pouco também. Que ele continue sonhando alto e isso serve para mim agora mesmo agora."



CONVERSA COM OS PARENTES

"Esse contato com a família é muito bom e importante para a gente. Tive contato com eles ontem na folga e só recebendo força postivia. Isso passa tranquilidade para a gente também."



SEM NEYMAR, PODE SER O PROTAGONISTA DA SELEÇÃO?

"Falando do Barcelona, foram seis meses muito bons. Cheguei no clube que sempre sonhei estar, jogando ao lado de grandes craques. Pouco a pouco fui me acostumando à maneira de jogar. Com certeza foi uma temporada boa para mim. Sobre protagonismo, é o que eu falei antes. A gente tem um grupo de grandes jogadores, cada um tem sua responsabilidade e todo mundo quer fazer bem. Então, cada um fazendo a sua, a equipe cresce e os jogadores aparecem cada um melhor em cada partida.



COMO A SELEÇÃO SE PREPARA PARA ESTAR MENTALMENTE FORTE?

"O professor Tite sempre conversa com a gente. É como se fosse um psicólogo. Ele conseguiu colocar isso na nossa cabeça, de estar mentalmente forte. É uma coisa muito importante e acho que a gente tem que continuar assim. Esse é o segredo. A gente vai enfrentar pedreiras, o próximo jogo é um deles, e a gente tem que estar mentalmente forte."



COSTA RICA VAI BATER COMO A SUÍÇA?

"Com certeza vão bater. A gente tem jogadores rápidos na frente. O árbitro vai estar ligado nesse jogo. A posse de bola é importante a gente manter, ter calma, sair nos momentos certos, atacar na hora certa, ter o equilíbrio para poder encaixar na hora certa."



O QUE SABE DA COSTA RICA

"São jogadores de qualidade. Eu vi um pouco do jogo contra a Sérvia. Foi decidido numa bola parada. É um time que tenta jogar. A gente tem que estar como sempre entra nos jogos, jogando com alegria, com a responsabilidade que que tem que ter e estar equilibrado na hora de defender. Comcerteza vai ser um jogo difícil."



SE SENTE MAIS À VONTADE DENTRO DE CAMPO?

"Muito mais à vontade do que estar aqui. Toda vez que eu faço um gol é um momento de alegria muito grande."



OS JOGADORES JÁ ESTÃO FAZENDO CONTAS E QUAL O GOL MAIS BONITO DA COPA?

"A gente conversou sobre as possibilidades, as formas de classificar, teve reunião sobre pontuação. Só que quando a gente entra num jogo, a gente quer sempre ganhar. O que é mais importante é o próximo jogo. A gente quer jogar bem e ganhar. A gente olha, vê alguns jogos quando dá. Vi alguns jogos bem equilibrados. O gol mais bonito eu não sei, deixo para vocês falarem, mas espero que escolham o meu [risos]."



PODE SER O RITMISTA QUE TITE TANTO PROCUROU?

"Eu acho que, na minha posição, a gente pode controlar um pouco melhor essa situação de cadenciar o jogo. Acho que isso vem mais da gente e a gente tem essa responsabilidade de saber atacar na hora certa para poder equilibrar o jogo e fazer as coisas certas."



GOL DE FORA DA ÁREA

"Na minha posição ali, às vezes é a oportundiade que tem de chutar de fora da área. Eu treino bastante isso. Tive a felicidade de fazer o primeiro gol e, se Deus quiser, mais virão. É uma arma do nosso time. O Navas é um grande goleiro, fez uma grande temporada, mas espero que a gente possa levar a melhor nesse jogo."



SE SENTE À VONTADE JOGANDO POR DENTRO?

"Me sinto à vontade, já joguei nessa posição bastantes vezes no Liverpool e algumas vezes no Barcelona. Eu sempre tento fazer meu melhor. Às vezes as coisas não saem como a gente quer, as pessoas vão comentar, eu tenho na minha cabeça ajudar a equipe da forma que eu posso."



JOGADORES TRABALHAM COM A POSSIBILIDADE DE SE CLASSIFICAR COM CINCO PONTOS?

"A gente ainda não conversou sobre isso. Todo jogo para mim é como se fosse uma final. Responsabilidade, a gente sempre vai ter. A gente tem que estar com a cabeça boa. É um jogo importantíssimo que a gente visa os três pontos."



O QUE PASSOU NA CABEÇA NA HORA DO HINO E NA HORA DO GOL?

"Momento muito emocionante. A gente sempre sonhou estar aqui. Quando você entra em campo é um sentimento diferente, toda aquela ansiedade, aquele nervosismo, tudo acaba ali. Naquele momento a gente fica pensando no que pode fazer de bom no jogo, na melhor forma de ajudar a equipe. Na hora do gol, relamente é um momento muito emocionante. Espero poder marcar mais gols e as comemorações a gente vai ver se vai ser assim ou não."



QUAL A MENSAGEM QUE O EMPATE PASSOU?

"O que ficou claro é que todos os jogos vão ser bem difíceis. Essa é a mensagem que ficou. Agora a gente tem que tem que estar 110% para poder ganhar os jogos."