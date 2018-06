Coutinho: 'jogo muito difícil desde o primeiro minuto'

Autor do primeiro gol do Brasil contra a Costa Rica e artilheiro da Seleção, o meia admite dificuldade no jogo da segunda rodada

O Brasil venceu a Costa Rica por 2 a 0 nos acréscimos do segundo tempo, em São Petersburgo, com gols de Philippe Coutinho e Neymar. O meia de 26 anos é artilheiro da Seleção Brasileira até então no campeonato, com dois gols.



Em entrevista, após o fim da partida da segunda rodada, Coutinho admitiu grande dificuldade contra a equipe costa-riquenha. "Com certeza uma emoção muito grande, um jogo muito difícil desde o primeiro minuto".



Aos 45 minutos do segundo tempo, após o cruzamento de Firmino e erro de domínio de Gabriel Jesus, o camisa 11 apareceu e balançou a rede pela primeira vez no jogo "tentamos, buscamos os chutes, e no final fomos premiados pela atuação do grupo. Hoje merecemos a vitória".



O Brasil segue na disputa pela classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, agora com 4 pontos no Grupo E, a torcida aguarda o confronto entre Suíça e Sérvia, que acontece às 15h (horário de Brasília), em Kaliningrado.



A última rodada da chave acontece na quarta-feira (27). O Brasil enfrentrará a Sérvia em Spartak, às 15h (horário de Brasília).