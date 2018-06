Courtois: 'Espanha? Só na final'

Goleiro da Bélgica confia num bom desempenho durante a Copa do Mundo

Thibaut Courtois, goleiro da Bélgica, confessou em entrevista ao jornal espanhol "Marca" que só gostaria de encontrar a seleção espanhola na final da Copa do Mundo da Rússia e que está confiante numa boa prestação da sua equipa na edição de 2018 do torneio.



"Espanha? Só na final. Desejo à seleção espanhola sempre o melhor e ficaria encantado de a encontrar na final", afirmou o jogador ao jornal.



Em relação à sua equipe, Courtois está seguro de que a Bélgica irá longe e confirma que se apresenta numa ótima fase. "É muito claro o que temos que fazer. A nossa filosofia é encarar cada jogo como uma final, temos o nosso estilo de jogo muito bem definido e vamos tentar chegar o mais longe possível" comentou o camisa 1 da seleção belga, "a Bélgica tem jogadores de muita qualidade e com muita vontade de conquistar algo importante, mas sabemos que o Mundial é muito complicado. Qualquer seleção pode nos ganhar, por isso temos de pensar jogo a jogo", completou.



Sobre o seu futuro, o goleiro não quis alongar-se em comentários. "Não vou comentar nada sobre o meu futuro. Estamos no Mundial e o que importa é a Bélgica", concluiu.



A próxima partida da seleção belga é contra a Tunísia, no sábado (23) às 9h (horário de Brasília) pelo Grupo G.