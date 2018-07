Courtois declara que vitória da França é 'pena para o futebol'

Goleiro belga fez duras críticas à estratégia adotada pela seleção francesa na semifinal do Mundial

Após a derrota da Bélgica para a França, pela semifinal da Copa do Mundo, nesta terça-feira (10), o goleiro belga Courtois fez criticas ao time francês e afirmou que é uma pena que sua seleção não tenha avançado à decisão



O atleta fez críticas à postura do time francês na partida e ao longo da competição: "eu fiz algumas defesas, mas eles não tiveram grandes chances. Eles marcaram com um escanteio, é uma pena. Nós perdemos contra uma equipe que não é melhor que nós. Contra o Uruguai, eles marcaram com uma falta e um erro do goleiro. É uma pena para o futebol que a Bélgica não tenha vencido", declarou.



"É uma partida frustrante. A França não jogou nada, eles jogaram para se defender atrás da bola. Eles jogaram no contra-ataque, com Mbappé e Griezmann, que são muito rápidos. É direito deles", completou o goleiro belga.



Após a derrota, a Bélgica disputará o terceiro lugar do Mundial, no próximo sábado (14), às 11h, com o perdedor da disputa entre Croácia e Inglaterra.