Corpo de Maria Esther Bueno é velado em SP

Considerada a maior tenista do país, ela morreu nesta sexta-feira (8)

O corpo da tenista Maria Esther Bueno é velado neste sábado (9) no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Considerada a maior tenista do país, a paulista tratava de um câncer que se espalhou pelo organismo e agravou seu estado de saúde.



O governador Márcio França emitiu nota de pesar, em que decreta luto oficial de três dias pelo falecimento da tenista. O velório segue até as 15h no Palácio e o corpo será sepultado às 16h, no Cemitério da Consolação.



Lenda do tênis brasileiro e mundial, Maria Esther Bueno morreu nesta sexta-feira (8) em decorrência de um câncer que começou na boca, e com o passar do tempo atingiu os ombros e as costas. Ela descobriu a doença no ano passado e passou por tratamento de radioterapia. O câncer voltou a se manifestar no mês passado, e Maria Esther começou a se tratada com imunoterapia.



Maria Esther chegou até assistir ao jogo entre Novak Djokovic e o italiano Marco Cecchinato pelas quartas de final de Roland Garros, na terça-feira (5).



Com 19 títulos de Grand Slam, a brasileira foi nº1 do mundo em quatro temporadas (1959, 1960, 1964 e 1966). Conquistou o seu 1º título importante em Wimbledon, em 1959, aos 19 anos.



No ano seguinte, ganhou os quatro Grand Slams em duplas ao vencer na Austrália, em Wimbledon, Roland Garros e no Aberto dos Estados Unidos. Se tornou a primeira mulher a alcançar o feito histórico.



Com um série de conquistas históricas, se tornou a primeira e a única brasileira a ser incluída no Hall da Fama do tênis.



Na Olimpíada do Rio-2016 foi homenageada e seu nome batizou a quadra central do complexo de tênis. Além disso participou da cerimônia de encerramento dos Jogos, e carregou a bandeira do Brasil.



Desde 2006, Maria Esther Bueno era comentarista nas transmissões de tênis feitas pelo Sportv.