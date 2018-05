Corinthians vence primeira sob comando de Osmar Loss

Ainda na primeira etapa, a melhor oportunidade do Corinthians foi já no primeiro minuto, em bom chute de Mateus Vital na ponta esquerda da área, que passou rente a trave do goleiro Jori. Já a melhor chance dos visitantes no 1º tempo veio na única finalização da equipe mineira na etapa. O atacante Aylon carregou a bola até a entrada da área e bateu com perigo por cima do gol de Walter.



No segundo tempo, o Corinthians se lançou ainda mais ao ataque e chegou ao gol aos quatro minutos. Após jogada de Paulo Roberto e Mateus Vital, a bola sobrou para Gabriel que arriscou de fora da área. A bola desviou na defesa do América-MG e sobrou, livre, para Jadson, que só teve o trabalho de empurrar para o gol, seu primeiro no Brasileiro e nono na temporada.



Atrás no placar, a equipe mineira foi para cima em busca do empate. Aos 10 minutos, Aylon recebeu dentro da área, girou e bateu no canto direito, obrigando Walter a fazer boa defesa. Dois minutos depois, o atacante Ademir fez boa jogada pela lateral direita, mas finalizou por cima do gol.



Após breve pressão dos visitantes, o jogo diminuiu de intensidade e só foi ganhar traços de emoção aos 35, quando Messias teve a melhor chance do América-MG no jogo. Após jogada de bola parada, o zagueiro recebeu livre na entrada da área e bateu com precisão no canto direito, obrigando Walter a realizar mais uma bela defesa.



Aos 42, o time mineiro teve a última chance de chegar ao empate, com Judivan, após o camisa 9 receber com espaço dentro da área. O atacante, porém, bateu fraco e não aproveitou a oportunidade.



Antes do final da partida, ainda deu tempo para o meia Wesley receber o segundo cartão amarelo e ser expulso de campo. Após reclamação acintosa do lance, o atacante Luan, que já havia sido substituído e assistia o jogo no banco de reserva, também foi excluído.



No próximo domingo (3) a equipe de Itaquera irá visitar o Flamengo, no Maracanã, às 16h. Já o América-MG receberá o Atlético-PR, no Independência, também as 16h.









O Corinthians venceu o América-MG por 1 a 0, na Arena Corinthians, nesta quinta-feira (31), em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de Itaquera chegou a primeira vitória sob comando de Osmar Loss.O triunfo colocou o Corinthians na 3ª posição do torneio, com 14 pontos somados. Dois pontos atrás do rival São Paulo e três do líder Flamengo. Já o América-MG ficou na 12ª posição, com 10 pontos.Com uma clara proposta defensiva, a equipe mineira congestionou o terço final de seu campo, impedindo que o time corintiano trabalhasse a bola com espaço. Sem uma troca de passes eficiente e sem referência no comando do ataque, o clube do Parque São Jorge pouco conseguiu ameaçar o gol do América-MG no primeiro tempo.