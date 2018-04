O Corinthians realizou nesta sexta-feira (6) o penúltimo treino antes da decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, que acontece no domingo (8), no Allianz Parque.O clube decidiu treinar na Arena Corinthians, com portões abertos e 37 mil torcedores estiveram na casa alvinegra. Os jogadores chegaram ao estádio de forma diferente. O ônibus estacionou na Radial Leste, o elenco desceu e caminhou no meio da torcida que fez uma espécie de corredor para recepcionar a equipe.Os jogadores fizeram o aquecimento e depois disputaram um rachão. Ao final da atividade, o gramado foi invadido pelos torcedores, que demoraram para deixar as dependências, apesar dos pedidos feitos pelos locutores da Arena Corinthians.O alvinegro de Parque São Jorge perdeu por 1 a 0 no 1º jogo da decisão do Campeonato Paulista, e precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o bicampeonato estadual. Caso vença por um gol de diferença, o campeão será conhecido na disputa de pênaltis.Maior vencedor do Paulista com 28 títulos, o Corinthians pode chegar ao terceiro nos últimos seis anos. Já o Palmeiras, que soma 22, não vence o Paulista desde 2008.