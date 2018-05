Corinthians sofre blitz e perde para o Independiente

Rodriguinho e Mateus Vital não conseguiam se impor diante da marcação exercida pelos argentinos, e com isso o Corinthians, praticamente, não assustava o goleiro Campanã. O Independiente ainda ampliou com gol contra de Romero, que tentou desviar cobrança de escanteio e mandou para as redes de Cássio.



O Corinthians começou a reagir só depois dos 30 minutos de partida e diminuiu com Jadson, após assistência de Romero. O paraguaio ainda teve a chance de empatar ainda no 1º tempo, mas o goleiro do Independiente fez grande defesa.



Para a segunda etapa, Carille voltou com Marquinhos Gabriel no lugar de Mateus Vital. O time alvinegro conseguiu equilibrar mais a partida e parou de passar sufoco.



O treinador ainda sacou o lateral Sidcley e colocou o atacante Pedrinho. O garoto entrou e melhorou o poder ofensivo do Corinthians, com pouco mais de 10 minutos em campo. Pedrinho deixou dois marcadores para trás, cruzou, Jadson chegou batendo, mas mandou para fora.



Émerson Sheik, que havia acabado de entrar no lugar de Jadson, foi expulso em seu primeiro lance ao acertar Sanchez Miño, em um lance que já estava parado pelo arbitragem.



Com um a menos, o Corinthians não teve forças para chegar ao empate e amargou a primeira derrota nesta edição da Libertadores da América.



O Corinthians volta a campo neste domingo (6) para enfrentar o Ceará, em Itaquera, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.













