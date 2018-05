Corinthians só empata com o Ceará em casa

Ainda abalado pela derrota em casa pela Libertadores, o Corinthians só empatou por 1 a 1 neste domingo com o Ceará, no Itaquerão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O atual campeão desperdiçou a chance de voltar à liderança da tabela. Com 7 pontos, soma duas vitórias, um empate e uma derrota. Já o Ceará tem só 2 pontos e está na zona de rebaixamento.

O Corinthians voltou a fazer uma partida fraca. Mesmo contra um adversário mais fácil, a defesa não se mostrou segura, o meio de campo criou pouco e o ataque teve pouco poder efetivo. O time de Fábio Carille, de novo, voltou a sofrer um gol no início da partida. Aos 8 minutos, Wescley abriu o placar para o Ceará com chute de longe. O Corinthians buscou o empate ainda no primeiro tempo, com Henrique de cabeça, após cruzamento de escanteio de Jadson.

Depois do intervalo, o Corinthians foi para cima. O time criou algumas chances, principalmente com Pedrinho. O Ceará, contudo, conseguiu se segurar e garantir um ponto fora de casa. O atacante Roger, novo reforço alvinegro, fez uma partida regular.