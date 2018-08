Corinthians sai na frente contra a Chapecoense

O Corinthians saiu na frente na briga por vaga na semifinal da Copa do Brasil ao vencer a Chapecoense por 1 a 0 ontem, no Itaquerão. O time alvinegro joga pelo empate na partida de volta, em Chapecó, no próximo dia 15, para ficar entre os quatro primeiros colocados do torneio.





A vitória também amplia a boa fase do alvinegro de Osmar Loss. Depois da volta da Copa, o Corinthians soma quatro vitórias em cinco partidas.



A fase das quartas de final da Copa do Brasil marcou a estreia no futebol brasileiro do VAR (árbitro de vídeo), que foi eficiente na Copa do Mundo. Nos jogos de ontem, o VAR não teve nenhuma participação decisiva.



O Corinthians mandou no primeiro tempo. Com posse de bola e efetivo no ataque, o alvinegrou criou os lances mais perigosos. Logo aos 6 minutos, saiu na frente com gol de cabeça de Romero após cruzamento de Pedrinho, em contra-ataque iniciado com Cássio.



O gol amplia a boa fase do atacante paraguaio. Romero marcou seis gols nos últimos três jogos. Também ratifica o atleta como o maior artilheiro da história do Itaquerão: já são 25 gols na nova arena alvinegra.



Depois, ainda esteve perto de ampliar. Pedrinho, com belo chute de longe, parou no travessão. A Chapecoense assustou pouco. Na melhor chance, Cássio defendeu cobrança de falta.



No segundo tempo, o Corinthians diminuiu o ritmo. O alvinegro recuou e deu espaço para a Chape crescer. A equipe visitante partiu em busca do gol do empate e deu trabalho para Cássio e a defesa corintiana. A pontaria dos catarinenses, contudo, falhou. O Corinthians tocou a bola e esperou o tempo passar para garantir a vitória no jogo de ida.



O Corinthians volta a campo neste sábado, também no Itaquerão, para enfrentar o Atlético-PR, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já a Chapecoense, na luta contra a zona do rebaixamento da competição, visita o Sport, no Recife, domingo.