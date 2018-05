Corinthians perde na estreia do novo técnico

Na segunda etapa, o Corinthians aumentou a pressão e continuou criando boas chances, mas o goleiro Farinez, de 20 anos, estava inspirado e evitou que Corinthians inaugurasse o marcador. No mínimo foram quatro defesas importantes.



Em uma das raras chances que teve, a equipe colombiana marcou. Aos 27 do 2º tempo, Balbuena cortou, Carillo pegou de fora da área e fez um golaço.



Mesmo em desvantagem no placar, o Corinthians se manteve no ataque, mas não conseguiu furar a retranca adversária e chegar ao ao empate.

Já classificado às oitavas de final e com o primeiro lugar do grupo garantindo, o Corinthians entrou em campo apenas para cumprir tabela contra o Millonarios, pela Libertadores, nesta quinta-feira (24), em Itaquera e perdeu por 1 a 0.A estreia do técnico Osmar Loss, efetivado após a saída de Fábio Carille para o futebol árabe, não foi a esperada pelo novo comandante.Aritlheiro do time em 2018 com 10 gols, Rodriguinho teve grande chance de abrir o placar aos 20 minutos do 1º tempo. Depois de passe perfeito de Pedrinho, Rodriguinho tirou o marcador e bateu para o gol, mas Farinez fez ótima defesa.