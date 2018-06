Corinthians perde e pressão aumenta em Loss

Na etapa complementar, o Corinthians teve uma pequena melhora e poderia até ter feito o gol, mas desperdiçou com o zagueiro Henrique, e com o atacante Sheik, que acertou a trave aos 42 minutos do 2º tempo.



Mas o Bahia, de tanto insistir, marcou no final da partida. Em contra-ataque de Régis, a bola chegou até Mena, que encheu o pé e venceu o goleiro Walter, substituto de Cássio, que está na Seleção Brasileira.



O volante Maycon fez a última partida com a camisa do Corinthians, já que defenderá o Shakthar Donestk após a Copa. "S aio triste pelos últimos jogos, mas feliz por ter feito tudo o que fiz. Independente destes últimos resultados, foi uma linda história, conseguimos alcançar quase todos os objetivos deste primeiro semestre", se despediu Maycon.

Em partida de baixo nível técnico, o Corinthians perdeu para o Bahia por 1 a 0, nesta quarta-feira (13), na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Parque São Jorge sofreu a terceira derrota em sete jogos sob o comando de Osmar Loss. Desde a saída de Carille, o time obteve apenas uma vitória.Apesar da diretoria bancar o treinador, a pressão irá aumentar em cima de Loss durante a pausa para a Copa do Mundo. O Corinthians está em 10º colocado na tabela, e agora está a 11 pontos do líder Flamengo.Sem criatividade e com desfalques importantes, o alvinegro levou sufoco durante a primeira etapa e só não sofreu o gol antes por causa da boa atuação de Walter, que conseguiu fazer, no mínimo, três boas defesas.