Corinthians fica no zero a zero com o Vitória

Time paulista saiu de campo vaiado pela torcida; times jogam novamente na quarta-feira

O placar de zero a zero contra o Vitória resultou em vaias para o time do Corinthians na noite deste sábado (9), no estádio Arena Corinthians, em Itaquera, na zona leste da capital paulista. Sob o comando do técnico Osmar Loss, o time paulista não conseguiu engatar um bom jogo e não conquistou a vitória pelo segundo jogo consecutivo em casa.



Um dos problemas que o time tem enfrentado nos últimos jogos, que é a falta de criação das jogadas, voltou a ser uma dificuldade, o que abriu espaço para o time de Salvador. Em seis partidas, o técnico Osmar Loss tem apenas uma vitória. Foram três derrotas e com o resultado de hoje, dois empates.



No segundo tempo, o time voltou para o campo um pouco mais ofensivo, mas o Vitória se fechou e conseguiu garantir o empate. O time saiu de campo vaiado pela torcida.



O Corinthians faz seu último jogo antes da Copa do Mundo na quarta-feira, contra o Bahia, às 21h45 (de Brasília), na Fonte Nova. O Vitória enfrenta o São Paulo, terça, às 21h30, no Morumbi.