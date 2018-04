Corinthians fica no 0 a 0 com o Vitória

Aos poucos, o Vitória começou a encontrar alguns espaços na defesa corintiana e pressionou, mas falhou na finalização. Antes do intervalo, o alvinegro perdeu Ralf, que machucou o ombro e foi substituído por Gabriel.



Logo no início da etapa complementar, o Corinthians quase balançou as redes do Vitória. Fagner recebeu na direita, bateu cruzado e o goleiro Caíque desviou o chute do lateral.



Carille trocou Jadson por Mateus Vital, mas a partida seguiu equilibrada. O Corinthians criava, mas tinha dificuldades para definir. Já o Vitória tentava supreender com chutes de fora da área. A bola parava em Cássio ou saia para fora.



O Corinthians volta a campo neste domingo (29) para enfrentar o Atlético-MG, no Independência pelo Brasileiro. Enquanto o Vitória pega o América-MG, na segunda-feira (30), no mesmo estádio da capital mineira.

Em sua estreia na Copa do Brasil de 2018, o Corinthians empatou com o Vitória em 0 a 0, no estádio do Barradão, nesta quarta-feira (25), pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio.As equipes voltam a se enfrentar em Itaquera, mas a data ainda não foi definida. A CBF reservou os dias 16 e 23 de maio para o duelos decisivos. Caso a partida termine empatada, a decisão irá para os pênaltisMesmo fora de casa, a equipe de Fábio Carille começou melhor na partida, apertou a marcação em cima do adversário, e dificultou a saída de bola. Rodriguinho, que vive fase de artilheiro e e marcou quatro gols nos últimos quatro jogos, levou perigo em chute de longe depois do lançamento de Balbuena.