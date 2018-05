Corinthians faz duelo decisivo com o Vitória

Sem vencer há quatro partidas e atravessando uma fase de instabilidade na temporada, o Corinthians recebe o Vitória, nesta quinta-feira (10) às 19h30, em Itaquera, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.



Na ida, a partida terminou empatada sem gols. Com uma vitória simples, o Corinthians avança. Caso o jogo termine empatado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Neste ano, o alvinegro levou a melhor nas duas disputas de penalidades que participou. Eliminou o São Paulo na semifinal do Paulista e depois foi campeão estadual em cima do Palmeiras, ao vencer nos pênaltis.

A grande novidade na equipe que enfrenta o Vitória será a entrada de Pedrinho. O jogador, que iniciou como titular contra o Ceará, foi mantido na equipe para a partida decisiva contra o Vitória.

Vaga ou vitória sobre rival?

No domingo, o Corinthians pega o Palmeiras, pelo Brasileiro. Mas o clássico ficou em segundo plano neste momento. "A Copa do Brasil é importante, tem uma premiação muito boa e é tiro curto. Podemos ser campeões em poucos jogos. Eu prefiro passar na Copa do Brasil a ter uma vitória no clássico", disse Rodriguinho.