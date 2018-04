Corinthians fará treino aberto à torcida antes da decisão

O último treino da equipe de Fábio Carille antes da decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras será no sábado (7), às 10h na Arena Corinthians, e com portões abertos. As dois times se enfrentam no domingo (8), às 16h no Allianz Parque.





Relacionado PM veta treinos abertos simultâneos de Corinthians e Palmeiras No primeiro confronto da final, o Corinthians perdeu por 1 a 0 e precisa de vitória por dois ou mais gols de diferença para ser campeão. Caso ganhe por um gol de diferença, a decisão irá para as penalidades.





Sentir o apoio da torcida às vésperas de clássicos importantes se tornou um incentivo a mais para os jogadores. Desde o ano passado, o clube adotou essa prática antes dos jogos contra o Palmeiras e saiu vencedor nos três confrontos. Neste ano, repetiu a iniciativa antes do primeiro clássico contra o rival na primeira fase do Paulista e ganhou por 2 a 0, na Arena.A segunda partida da decisão, que acontecerá no Allianz, será com torcida única e só palmeirenses poderão ir ao estádio. No jogo de ida apenas corintianos puderam comparecer na Arena.