Corinthians estreia novo uniforme nesta quarta

Uniforme 1 - Corinthians Foto: Divulgação/Nike

Uniforme 2 - Corinthians Foto: Divulgação/Nike

O Corinthians divulgou hoje os novos uniformes para a temporada de 2018.A camisa 1 vem no estilo clássico, toda branca, com botão na gola, em referência ao uniforme dos anos 80.Já o uniforme 2 vem arrojado, com uma estampa que lembra o concreto da cidade de São Paulo.