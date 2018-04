Corinthians encara o Vitória e tenta manter boa fase

Tem notícia excelente pra #Fiel! O zagueiro #Balbuena acaba de assinar a renovação de contrato com o #Timão até o fim da temporada de 2021!



Embalado por quatro vitórias seguidas - a última uma goleada de 4 a 0 sobre o Paraná - , o Corinthians estreia na Copa do Brasil contra o Vitória, hoje às 19h30, em Salvador. O confronto é válido pelas oitavas de final do torneio e o alvinegro entrará em campo com força máxima.Após poupar alguns jogadores na última partida, o técnico Fábio Carille entrará com o mesmo time que venceu o Independiente, na Argentina, pela Libertadores, no dia 18 de abril, Os volantes Ralf e Maycon e o atacante Clayson iniciam como titulares.Após longo período de negociação, o Corinthians e o zagueiro Balbuena chegaram a um acordo, e o paraguaio renovou o vínculo contratual até o final de 2021.Titular absoluto da equipe de Carille, o paraguaio levantou seu terceiro troféu com a camisa alvinegra neste ano. Conquistou dois Paulistas (2017 e 2018), um Brasileiro (2017), soma 124 jogos e marcou 11 gols pelo Corinthians desde sua chegada em 2016.