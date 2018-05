Corinthians e Sport ficam no 1 a 1

Roger abre o placar para o Timão, que jogou com time alternativo, e Carlos Henrique consegue o empate, na Arena Pernambuco

Diante de um Corinthians desfalcado das suas principais peças - uma vez que veio de longa viagem da Venezuela, onde goleou o Deportivo Lara por 7 a 2, pela Libertadores -, o Sport empatou em 1 a 1 contra o Alvinegro, neste domingo, na Arena de Pernambuco. Com o resultado, as equipes perdem boa oportunidade de subir na tabela do Campeonato Brasileiro.



Agora, com oito pontos, o Leão está no meio da tabela, ligando o alerta sobre a zona da degola. Já o Corinthians vai aos 11 pontos, na frente do rival Palmeiras apenas no número de gols marcados. O Atlético-MG é o líder, com 13.



No jogo válido pela sexta rodada pelo Campeonato Brasileiro, Roger abriu o placar para os paulistas, no segundo tempo, enquanto Carlos Henrique decretou a igualdade poucos minutos depois, para os pernambucanos. Na busca pela vitória, o técnico rubro-negro Claudinei Oliveira promoveu a estreia de Michel Bastos na vaga de Rogério. Apesar de busca pelo resultado, de ambas as equipes, o placar permaneceu empatado.



Pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o Sport, no Allianz Parque. No mesmo dia, o Corinthians visita o Internacional. Antes disso, porém, a equipe de Fábio Carille recebe o Millonarios, quinta-feira, em Itaquera, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.



Proposta da Arábia

Em entrevista coletiva cedida após o jogo, Carille afirmou que ainda não tem nenhum tipo de acerto com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.



"A questão do Al-Hilal: grande parte da imprensa mente muito. O que escutei do meu empresário: existe a possibilidade de chegada de uma proposta.", relatou o treinador corintiano.



"Recebi uma sondagem e uma possibilidade de oferta. Vou esperar. Enquanto eu não ouvir nada do meu empresário (...) Faz parte ter proposta e depois discutir o que a gente pensa que é melhor", complementou Carille.