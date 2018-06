Corinthians e Santos ficam no 1 a 1

Roger abriu o placar, e Victor Ferraz deixou tudo igual; Gabigol teve as melhores chances e perdeu gols inacreditáveis

Corinthians e Santos empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira (6), em Itaquera, pela 10ª rodada do Brasileiro. Sob comando de Osmar Loss, a equipe de Parque São Jorge fez a sua quinta partida e saté agora só conquistou uma vitória.



Com a necessidade da vitória para tentar trazer tranquilidade, as duas equipes fizeram um jogo aberto desde o apito inicial. O Corinthians começou melhor, chegou bem ao ataque, e apostava muito nos cruzamentos na área para o atacante Roger.



Apesar disso, o primeiro lance de perigo dos corintianos surgiu em um chute cruzado de Sidcley, que raspou a trave de goleiro Vanderlei. Depois da pressão inicial dos donos da casa, o Santos se soltou, e nos contra-ataques, deu trabalho para a defesa alvinegra.



Pelo lado direito, a equipe santista encontrou o melhor caminho, e explorava os espaços deixados por Mantuan. Sasha chegou até marcar, depois do cruzamento de Jean Mota, mas estava em posição de impedimento.



O Santos teve a melhor oportunidade no final da primeira etapa, e desperdiçou chance inacreditável. Depois do escanteio, a bola passou por todos e sobrou para Gabigol, que não conseguiu definir com o gol livre.



Se não bastasse perder um gol incrível, Gabigol voltou a falhar e mostrou que não estava com a mira calibrada. Logo no começo da etapa final, recebeu na cara do gol e chutou para fora.



O Corinthians foi mais eficiente e respondeu com Roger, que abriu o placar após o cruzamento de Rodriguinho. Na comemoração, o atacante foi para a torcida.



O garoto Pedrinho ainda quase fez o segundo em bela jogada. Depois de se livrar de dois jogadores, o atacante chutou e Vanderlei salvou.



Em desvantagem, o Santos não se desesperou e chegou ao empate com Vitor Ferraz. Rodrygo cruzou na área, o lateral entrou nas costas de Rodriguinho, mandou para o gol e deixou tudo igual.



O próximo compromisso do Corinthians será o confronto com o Vitória, neste sábado (8), em Itaquera. Já o Santos recebe o Internacional, neste domingo (9), na Vila Belmiro.