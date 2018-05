Carrasco Rodriguinho marca e Corinthians bate o Palmeiras

Depois das duas primeiras chances criadas, as equipes procuravam encontrar espaços nas defesas adversárias e ficaram se estudando mais.



O Palmeiras teve chance clara de abrir o placar aos 36 minutos de jogo. De cabeça, Keno deixou Thiago Santos livre na cara do gol. O volante finalizou e acertou a trave do goleiro Cássio.



Mas quem não faz toma, e a resposta do Corinthians foi imediata. No contra-ataque, Pedrinho saiu da marcação de dois palmeirenses e tocou para Jadson. O meia passa para Maycon, que cruza e encontra Rodriguinho para abrir o placar e fazer seu quarto gol no Brasileiro.



Na volta do intervalo, o Palmeiras até assustou com uma bola na trave de Bruno Henrique no início da etapa complementar. Mas o Corinthians teve mais volume e por pouco não ampliou.



Pedrinho, em duas oportunidades, e Rodriguinho tiveram chances de marcar o segundo gol do Corinthians, mas pararam nas boas defesas de Jaílson. Com vantagem no placar, Romero recebeu a bola e controlou na cabeça, para delírio da Fiel. Alguns jogadores do Palmeiras não gostaram da provocação.



Nos minutos finais, o Palmeiras mais uma vez acertou a trave do goleiro Cássio e quase arrancou o empate.



Com moral, o Corinthians volta campo nesta quinta-feira (17) para enfrentar o Deportivo Lara pela Libertadores. Enquanto o Palmeiras, já classificado, recebe o Junior Barranquilla, também pelo torneio sul-americano.

No começo da partida, Maycon chegou a assustar com chute forte de fora da área, que passou bem perto do gol de Jaílson. Mas o Corinthians não se arriscava tanto. Aos 10 minutos, o Palmeiras testou Cássio, com chute forte de Dudu, que o goleiro corintiano espalmou.