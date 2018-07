Corinthians bate Cruzeiro por 2 a 0 e se recupera no Brasileiro

Com dois gols de Romero, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 0, no Itaquerão, nesta quarta-feira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se recuperou da derrota sofrida no clássico contra o São Paulo. Irregular na temporada, o alvinegro chegou aos 22 pontos, na oitava colocação. O time mineiro tem 24, em quinto.

O primeiro tempo no Itaquerão teve poucas chances para os dois lados. Com muitos erros de passes, a partida ficou truncada no meio de campo. O Corinthians, que negociou vários titulares, está sofrendo com a falta de entrosamento. Foi o primeiro jogo após a negociação de Rodriguinho para o futebol do Egito. O time mineiro foi um pouco mais perigoso, mas parou em duas boas defesas de Cássio.

Depois do intervalo, o Corinthians voltou melhor. O time da casa apostou em jogadas velozes, principalmente do lado direito do ataque. Aos 16 minutos, o alvinegro saiu na frente: Romero aproveitou rebote de Fábio de chute de Danilo. Romero, de novo, marcou aos 34. O atacante paraguaio aproveitou rebote do travessão de cobrança de falta e fez de cabeça. Os cruzeirenses reclamaram de falta no zagueiro Manoel. Com o 2 a 0 no placar, o alvinegro segurou a pressão cruzeirense e administrou a vitória.

As equipes voltam a campo no próximo domingo. O Corinthians vai enfrentar o Vasco no Mané Garrincha, em Brasília, enquanto o Cruzeiro recebe o São Paulo no Morumbi.