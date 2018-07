Corinthians acerta a contratação do volante Douglas

Douglas é o novo reforço do #Timão para a temporada 2018. O volante assinou contrato com o Alvinegro até julho de 2022. Bem-vindo ao bando de louco! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/GZ3Fl0AgD5 — Corinthians (@Corinthians) July 19, 2018





Aos 21 anos, Douglas disputou 101 partidas como profissional no Fluminense e soma cinco gols na carreira. Recentemente, uma artrite reativa tem atrapalhado seu desempenho. Em 2018, o volante participou de apenas 15 jogos da equipe tricolor.



O jogador chega ao Corinthians para ocupar a vaga deixada por Maycon, negociado com Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Por outro lado, o clube paulista cedeu o atacante Junior Dutra à equipe carioca por empréstimo até o final do ano.

Na tarde desta quinta-feira (19), o Corinthians acertou a contratação do volante Douglas, que estava no Fluminense. O clube alvinegro comprou parte dos direitos do jogador, que assinou contrato até julho de 2022.