Corinthians abre negociação para renovar com Romero

Alvinegro tenta ampliar contrato com o atacante paraguaio de 26 anos, que vive grande fase

Após perder vários titulares na última janela de transferências, o Corinthians começou a se mexer para não perder o atual artilheiro. O alvinegro está preocupado com ofertas do futebol europeu para tirar Romero, que vive sua melhor fase desde que chegou ao clube, em 2004.



O atacante paraguaio, 26 anos, tem contrato até julho do próximo ano, mas já pode negociar com outros clubes a partir do fim desta temporada. A ideia do Corinthians é renovar o contrato neste ano para garantir uma permanência mais longa ou ao menos uma multa rescisória mais vantajosa para o clube.



"Romero é um grande jogador, a cara do Corinthians. Não só por esse momento, mas por tudo o que ele fez pelo clube, a gente tem interesse em renovar. Já existe a conversa, sim. Ele tem mais um ano de contrato, não é nada que tenha que ser feito correndo. Interessa que ele fique mais tempo com a gente", admitiu o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves.



Nos últimos três jogos, Romero marcou seis gols. O paraguaio também é o maior artilheiro da história do Itaquerão, com 27 gols.