Coreia do Norte participará da Olimpíada de 2020 e dos Jogos de Inverno de 2022

A Coreia do Norte participará nos Jogos Olímpicos de 2020 e de Inverno de 2022, anunciou neste sábado (31) o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, após reunião com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang.

Bach também disse que o COI vai propor um potencial desfile conjunto das delegações das duas Coreias durante as cerimônias dos Jogos de Tóquio-2020 e outras atividades compartilhadas.

Os recentes Jogos Olímpicos de Inverno, organizados em fevereiro na cidade sul-coreana de Pyeongchang, possibilitaram uma aproximação entre o Sul e o isolado Norte.