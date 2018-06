Coreanos prometem mais confiança no Mundial

A seleção está no grupo F, junto com Alemanha, México e Suécia

O meio-campo Ju Se-Jong declarou em entrevista realizada na quarta-feira (13) que a equipe está animada em disputar o Mundial. Desde 2002, a Coreia do Sul não consegue repetir uma boa campanha no torneio, nas vésperas da edição de 2018, venceu apenas uma de seis partidas disputadas.



"Jogar uma Copa do Mundo é sempre um grande sonho e vamos aproveitar essa oportunidade" contou o camisa 8 da seleção coreana "estamos sendo bem preparados sob a supervisão do nosso técnico. Acredito que vamos jogar as partidas com mais confiança do que nervosismo" completa.



Já o atacante Lee Seung-Woo, disse que uma boa preparação pode ajudar a superar o histórico ruim da equipe nos últimos torneios, "os jogadores estão conscientes das expectativas que são colocadas em cima de nós durante essa Copa do Mundo", conta o jovem de 20 anos, que atualmente defende o Verona, da Itália.



A Coreia do Sul se prepara para o jogo de estreia, contra a Suécia na segunda-feira (18) às 9h, em Nizhny Novgorod pelo grupo F, com Alemanha e México.