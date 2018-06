Coreano pode deixar futebol e ir para o serviço militar

Caso a Coreia do Sul não se classifique para o mata-mata, Son Heung-Min deve voltar para o país e cumprir no mínimo dois anos de serviço militar

A mínima chance da Coreia do Sul se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo é o que faz Son Heung-Min dormir tranquilo quando apoia a cabeça no travesseiro. Sem conseguir segurar as lágrimas quando o apito final da partida contra o México soou, o jogador coreano tinha muito mais em jogo do que apenas três pontos.



O atleta, de 26 anos que já defendeu o Hamburgo e o Bayer Leverkusen, agora encontra-se no Tottenham e é o principal astro do futebol coreano. Porém, Son pode deixar esse sonho de lado se o país não prosseguir para o mata-mata da competição.



A expectativa de um conflito entre as duas Coreias pode começar atormenta a vida do atleta. Em seu país todos os homens sul-coreanos são obrigados a se apresentar e prestar pelo menos dois anos de serviço militar. Não há exceções, ao menos que Son traga algum mérito que enalteça a Coreia do Sul.



A regra é bem restrita: caso a seleção chegue às oitavas de final, o camisa 7 se livraria do alistamento obrigatório. No contrário, serão no mínimo 21 meses servindo ao exército militar, que dependendo do setor em que for colocado poderá estender-se até 36 meses.



Além da Copa, ele teria uma pequena possibilidade de se salvar nos Jogos Asiáticos, já que a lei determina que os atletas que garantirem medalha ou levarem o ouro na competição estarão isentos da obrigação.



Nesse caso, Son poderia cumprir o treinamento protocolar, que duraria entre quatro ou cinco semanas. Os jogos acontecem na Indonésia entre os dias 18 de agosto e 2 de setembro.



Há também uma outra saída que depende do seu atual clube: se o Tottenham pedir sua cidadania inglesa, o jogador pode se ver livre da obrigação e jamais voltar à Coreia do Sul.



Para avançar à próxima fase do Mundial, a Coreia do Sul precisa de uma combinação de resultados: vencer a Alemanha por no mínimo dois gols de diferença e esperar uma vitória do México sobre a Suécia.



"Eles têm de vencer, nós também. São os atuais campeões, mas você nunca sabe qual será o resultado" comentou o craque . "Muitas pessoas esperavam uma vitória da Alemanha contra o México, mas ela não aconteceu", completou.