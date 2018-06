Copa na Rússia bate recorde de número de pênaltis marcados

Com o uso do árbitro de vídeo (VAR) na Copa do Mundo pela primeira vez, os lances capitais do Mundial passaram a ser analisados com mais cuidado. A ajuda da tecnologia fez disparar a marcação de pênaltis: o torneio na Rússia já bateu recordes, ainda na primeira fase.

VAR Foto: AFP

Ao todo, os árbitros marcaram 23 pênaltis nos 48 jogos disputados na fase de grupos. Nos Mundiais anteriores, contando apenas os torneios com 32 seleções (a partir de 1998), o recorde era de 18 penalidades marcados ao longo dos 48 jogos do Mundial, número alcançado em 1998 e 2002.Em relação ao Mundial disputado no Brasil, a Copa da Rússia já teve 10 pênaltis a mais, em 16 partidas a menos.Das 23 penalidades assinaladas, oito foram marcadas após o árbitro mudar de ideia depois de consultar a tecnologia.O VAR foi utilizado para avaliar uma penalidade ainda no terceiro dia do torneio, no confronto entre França e Austrália, pelo grupo C. O árbitro de vídeo corrigiu a marcação original da arbitragem, que não havia considerado o contato do lateral australiano Risdon em Griezzman faltoso. A consulta durou, ao todo, um minuto e 20 segundos, e entrou na histórias dos Mundiais como o primeiro pênalti assinalado com o auxílio da tecnologia.Mais tarde, no mesmo dia, na partida entre Dinamarca e Peru, mais uma penalidade foi assinalada após consulta ao VAR.No jogo entre Irã e Portugal, pela última rodada do grupo B, a tecnologia entrou em jogo para auxiliar na marcação de duas penalidades, uma para cada seleção.Com o VAR disponível, a arbitragem passou a ter, também, a possibilidade de anular uma marcação errada de pênalti. Ao todo, isso aconteceu quatro vezes durante o Mundial, inclusive contra a Seleção Brasileira.Na partida contra a Costa Rica, uma falta assinalada em Neymar dentro da área foi revista e revertida após o árbitro conferir as imagens do lance.O advento do VAR também alterou a reação dos jogadores aos lances polêmicos dentro da área. Ainda não acostumados com a nova dinâmica, os atletas passaram a reagir de duas maneira.De um lado, contestaram demasiadamente as marcações feitas após a consulta da tecnologia.A outra reação foi pressionar o árbitro após lances duvidosos pedindo, de forma exagerada, a consulta ao VAR. A atitude é prevista na regra como infração digna de cartão amarelo.