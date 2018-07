No Museu do Futebol, em São Paulo, cerca de 40 pessoas participaram do evento

"O camisa 22 da Bélgica Nacer Chadli é moreno, cabelo curto raspado nas laterais, olhos pequenos e fundos", descreve o narrador Mauricio Rogério Bonacci para um grupo de 40 torcedores cegos no Museu do Futebol, em São Paulo, entre eles Valéria Tereza da Silva, que comenta: "Esse aí é bonito, mas prefiro o Firmino".



Sem enxergar há 17 anos, Valéria faz parte da turma que foi torcer para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, em uma ação do museu junto a empresa Ver com Palavras.



No projeto gratuito, a narração da partida foi adaptada para pessoas com deficiência visual.



"Sempre escutei pelo rádio, mas para mim é mais fácil entender a evolução do jogo – como já enxerguei antes, vou imaginando como é cada lance. Quem já nasceu com deficiência, porém, não tem essa memoria visual, então é importante ter uma audiodescrição específica, para detalhar melhor o ocorre em campo", conta Valéria, no intervalo do primeiro tempo entre Brasil e Bélgica.



No salão do Museu do futebol, o narrador descreve o que vê por uma televisão enquanto a plateia vibra, comenta e se emociona a cada palavra.



Além da escalação abranger a aparência física dos jogadores e técnicos em campo, durante a partida, são explicados os detalhes dos uniformes e os posicionamentos de cada atleta em campo, além de contextualizar as emoções transmitidas pelas câmeras na televisão.



"Já narrei rádio e televisão, então para mim, a dificuldade não é descrever o lance igual no rádio, mas descrever as jogadas para que as minhas palavras façam eles entenderem onde está a bola. Eu devo me preocupar com a maneira com que eles estão entendendo o jogo, as minhas palavras devem fazer eles imaginarem o que está acontecendo. Então além de ser mais descritivo, devo ser muito preciso", afirma o narrador Mauricio Rogério Bonacci.



Ao lado de Maurício, a audiodescritora Lívia Motta acompanha dá suporte a narração.



"É uma experiencia nova ter essa acessibilidade em um jogo através de um narrador esportivo. A gente torna a experiência mais emocionante e traz o espírito do futebol para quem não enxerga", aconta Lívia.



A audiodescrição costuma ser utilizada em cinemas e peças de teatro, onde os locutores têm tempo de estudar o roteito e encaixar as falar nos melhores espaços para a descrição.



Já na narração esportiva ao vivo, o profissional precisa estar preparado para reagir em tempo real aos lances e situações na quais os jogadores podem se inserir. Para isso, é necessário experiência e vocabulário afiado.



"Era um sonho porque, se a gente vai ver uma partida de futebol pela TV, o narrador parte do principio que os telespectadores estão enxergando, então ele não precisa dizer o que é óbvio. Mas no nosso caso, dos que não estão vendo, a descrição detalhada dos lances é imprescindível para compreender o que de fato está acontecendo", conclui Laércio Santana, responsável por preparar o narrador Maurício para a partida.