Copa é apenas o quatro torneio preferido dos brasileiros

Pesquisa mostra que torcedor tem preferido competições de seus clubes

Uma pesquisa do IBOPE Repucom comprovou que o torcedor brasileiro tem preferido seu time à Seleção Brasileira. Segundo o levantamento do DNA Torcedor, a competição preferida do brasileiro é o Campeonato Brasileiro, com 53% da preferência.



A Copa do Mundo aparece somente em quatro lugar na lista, com 16% das menções. O torneio da elite do futebol mundial aparece atrás de Copa do Brasil (30%) e Copa Libertadores (19%). A soma dos percentuais ultrapassa 100% porque cada pessoa podia voltar em mais de um torneio.

"Os principais campeonatos nacionais concentram o maior volume de interessados e o sonho dos clubes em serem campeões continentais movimentam o interesse pela Libertadores", avaliou José Colagrossi, diretor executivo do IBOPE Repucom.

A pesquisa do grupo especializado em marketing esportivo ouviu mais de seis mil brasileiros para produzir o levantamento do DNA do Torcedor.