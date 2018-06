Copa do Mundo terá nova bola a partir das oitavas de final

Predominantemente vermelha, modelo da Telstar Mechta 18 foi apresentado pela Fifa nesta terça e começa a ser utilizado no sábado

A Fifa divulgou, na manhã desta terça-feira (26), a bola que será usada a partir deste sábado, no jogo entre o primeiro colocado do Grupo C e o segundo do Grupo D, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A Telstar Mechta 18 que apresenta no seu design a cor vermelha em destaque, inspirada no país sede, a Rússia. Ela será utilizada a partir do início da fase mata-mata do torneio, até a final do Mundial, que acontece no dia 15 de julho. Desde 2006, há a tradição de ser lançado um modelo, normalmente com detalhes dourados, mas nada foi confirmado até então para este ano.



O modelo da Telstar Mechta 18 é basicamente o mesmo da primeira fase, com a diferença que a cor vermelha se destacou em meio ao preto. A pintura atual, aliás, lembra o modelo de 1970, porém pequenos quadrados na pintura são os pixels que representam a entrada da bola no mundo digital. Isso porque existe um chip instalado nela que permite a interatividade através de um dispositivo, como um smartphone, por exemplo.



"Mechta", em russo, pode ser traduzido como sonho ou ambição. O anúncio foi feito em conjunto na manhã desta (26) pela Fifa e a Adidas, patrocinadora oficial e fornecedora de bolas da Copa desde a Copa de 1970.