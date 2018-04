'Copa do Mundo sem mim não é a mesma coisa', diz Ibrahimovic

Sueco, que hoje defende o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, não garantiu sua presença, ou ausência, nos campos

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic garantiu que estará na próxima Copa do Mundo da Rússia, durante entrevista ao programa de televisão de Jimmy Kimmel, já que sem ele "o Mundial não é o mesmo".

"Vou estar no Mundial e é tudo que posso te dizer. Além disso, você sabe que um Mundial não é a mesma coisa sem mim. Talvez eu não seja o sueco típico, mas eu coloquei a Suécia no mapa", explicou entre risadas o jogador do Los Angeles Galaxy.

Ainda assim, Ibra não deixou claro se vai à Rússia como jogador, comentarista ou acompanhando sua seleção.

"Eu transformei meus companheiros em super estrelas, assim como você hoje", acrescentou o atacante, que já passou por quadras da NBA e programas de televisão, desde que aterrissou nos EUA há pouco mais de duas semanas.

Ibrahimovic, aposentado da seleção há meses, avisou recentemente pelas redes sociais que suas chances de estar na Copa da Rússia eram "altíssimas".

O sueco de 36 anos está recuperando pouco a pouco seu melhor nível em Los Angeles, balançando as redes três vezes nos primeiros três jogos com a camisa do LA Galaxy.