'Copa do Mundo e Série B têm cobranças iguais', diz São Marcos

O ex-goleiro Marcos concedeu entrevista exclusiva ao Destak, e falou sobre a atual seleção comandada por Tite e seus atletas hollywoodianos, dificuldades e supresas em uma Copa do Mundo, reconhecimento após o Mundial e fez até um comparativo com a Série B do Brasileiro.Ídolo no Palmeiras, o ex-joagdor Marcos foi um dos pilares da Seleção Brasileira, que conquistou o pentacampeonato na Copa do Mundo de 2002, disputada no Japão e na Coreia do Sul. Se no ataque, Felipão tinha Ronaldo, Ronaldinho Gáucho e Rivaldo, embaixo das traves podia contar com a segurança de São Marcos.Na Copa do Mundo da Rússia de 2018, Marcos estará apenas na torcida, mas se tornou embaixador do History Channel, que exibe documentários sobre futebol até 10 de junho.