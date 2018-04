Copa do Brasil tem confrontos das oitavas de final definidos

Chapecoense x Atlético-MG

Cruzeiro x Atlético-PR

Vasco x Bahia

Grêmio x Goiás

Corinthians x Vitória

Palmeiras x América-MG

Flamengo x Ponte Preta

Santos x Luverdense



Locais, datas e horários serão definidos na tarde desta sexta-feira (20).

Em sorteio realizado na manhã desta sexta-feira (20), foram definidos os 8 confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil.Essa fase conta com os cinco classificados da fase anterior (Atlético-MG, Atlético-PR, Ponte Preta, Goiás e Vitória), os oito times que se classificaram para a Libertadores da América (Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco) e o América-MG (campeão da Série B), Bahia (campeão da Copa do Nordeste) e o Luverdense (campeão da Copa Verde).Os confrontos são: