Copa da Rússia se torna a mais cara da história

No total, o país deve gastar até US$ 13,2 bilhões na organização do seu primeiro Mundial

Atrasos, superfaturamentos, corrupção e arenas caras para depois se tornarem ‘elefantes brancos’. Os mesmos problemas que rodearam a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, servem para caracterizar o Mundial da Rússia.



Com a construção de nove estádios modernos, além da reforma de mais três e das obras de infraestrutura em diversas regiões dopaís, a Rússia já acumula gastos aproximados de US$ 11,8 bilhões com o torneio – transformando a edição de 2018 da Copa do Mundo na mais cara da história.



Desta verba, 57,6% é oriunda do governo federal, 13,6% dos governos regionais, enquanto os outros 28,8% vêm das chamadas entidades legais, sendo essas tanto empresas privadas quanto estatais. O caso de maior destaque dentre os estádios construídos para o torneio é o de São Petersburgo.



Com projeto datado de 2006, o Krestovsky Stadium começou a ser construído para ter capacidade de 50 mil espectadores e custo aproximado de US$ 150 milhões. Com o passar do tempo, o projeto foi alterado para sediar o Mundial e viu sua dimensão crescer exponencialmente até ser inaugurado, mais de 10 anos depois, em abril de 2017.



No decorrer da construção, extensas disputas entre a empreiteira responsável pela obra e o governo local atrasaram e até colocaram em risco a construção do estádio, que também ficou manchado pelo caso de corrupção.



O vice-governador de São Petersburgo, Marat Oganesyan, foi preso após liderar esquema de corrupção que desviou US$ 877 mil, da verba dedicada à obra, por meio de contratos com empresas fantasmas. No final dos 10 anos de obras, o estádio acabou custando aproximadamente US$ 782 milhões, 521% a mais do que o previsto inicialmente e teve sua capacidade aumentada para 68 mil torcedores.



Outros casos notáveis dos gastos com as arenas que receberão o Mundial aconteceram em Moscou. Ao todo, foram gastos US$ 830 milhões com os dois estádios da capital russa, o Luzhniki e a Spartak Arena.