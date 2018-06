Contra Suíça, Brasil busca sua décima vitória seguida em estreia

Time canarinho tenta confirmar seu favoritismo, mas retranca suíça preocupa

Na tarde deste domingo (17), às 15h (de Brasília) a Seleção Brasileira inicia sua caminhada rumo ao hexa contra a Suíça, em Rostov, buscando afirmar seu favoritismo e conquistar a décima vitória consecutiva em estreias em Copas do Mundo.



A última vez que o Brasil não começou um Mundial vencendo foi em 1978, quando empatou em 1 a 1 com a Suécia na Argentina, em partida polêmica. No último lance do jogo, Zico fez o segundo gol canarinho, porém o árbitro galês Clive Thomas encerrou a partida enquanto a bola viajava para a área sueca, invalidando o gol do Galinho.



Os comandados de Tite estão entre os principais favoritos para a conquista da Copa do Mundo da Rússia. Para isso, precisam passar pela forte retranca suíça, que sofreu apenas cinco gols em treze jogos nos últimos dois anos. Para isso, o treinador vai repetir os onze titulares que venceram a Áustria final de semana passado. A ideia é que, com Coutinho no meio de campo em vez de Fernandinho, a Seleção ganhe em criatividade, para poder furar o ferrolho suíço.



Do outro lado, os europeus vêm com uma equipe forte e entrosada. Na fase final de preparação para a Copa do Mundo, a equipe de Vladimir Petkovic empatou com a Espanha em 1 a 1 e venceu o Japão por 2 a 0. O lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez confirmou a postura defensiva da equipe na estreia contra a Seleção Brasileira.



"Vamos jogar por uma bola. Sabemos que o Brasil é muito forte. Nós já mostramos que podemos jogar bem contra os grandes times. Temos uma defesa forte. A grande chave é fazer o gol na chance que tivermos. Não teremos muitas chances. Quando tivermos, temos que aproveitar", revelou o jogador do Milan (ITA).



O principal destaques do adversário brasileiro na estreia da Copa do Mundo é o atacante Xherdan Shaqiri, do Stoke City (ING), com sua velocidade, seus dribles e a potência de seus chutes.



Prováveis escalações



Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Willian, Coutinho, Paulinho e Neymar; Gabriel Jesus.





Suíça: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji e Ricardo Rodríguez; Shaqiri, Behrami, Zakaria e Zuber; Dzemaili e Seferovic.