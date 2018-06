Contra Sérvia, Seleção tem primeira decisão na Rússia

Equipe entra pressionada em duelo difícil contra europeus, para evitar primeira eliminação na fase de grupos desde 1966

Tite tem sua primeira decisão no comando da Seleção Brasileira hoje, às 15h, contra a Sérvia emMoscou. O time verde-amarelo precisa somente de um empate para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.



Por outro lado, uma derrota pode significar uma eliminação na fase de grupos, algo que não acontece desde 1966. Calejado em eliminação precoce, pela queda na fase preliminar da Libertadores de 2011 para o Tolima (COL), quando treinava o Corinthians, Tite admitiu nervosismo na entrevista coletiva de ontem.



"Eu não estou tranquilo, eu estou numa expectativa muito alta. Todas as situações são possíveis. Com uma diferença, eu já estou há dois anos e pouco com essa equipe. Quando acabou o jogo, eu me orgulhei. Eles ganharam mantendo o padrão aos 50 do segundo tempo. Aquilo que eu não tinha contra o Tolima, hoje eu tenho forte na Seleção. Mas pode ser", considerou o treinador brasileiro.



Questionado sobre a obrigação de garantir vaga na próxima fase, o zagueiro Miranda, que será o capitão hoje, foi curto ao responder que a equipe está ciente e pronta para lidar com a pressão.



"A gente sabe lidar com essa pressão. Somos a Seleção Brasileira e sabemos da nossa pressão", garantiu Miranda.



Essa pressão esteve em foco nos últimos dias. Muito cobrado, Neymar chorou após marcar o segundo gol na vitória sobre a Costa Rica e desabafou nas redes sociais. O técnico Tite saiu em defesa do camisa 10 e lembrou de sua estreia na Seleção para justificar o choro do atacante.



"No primeiro jogo contra o Equador, eu chorei quando acabou o jogo. Chorei de alegria e satisfação. Chorei porque é nossa característica emocional. Chorei de prazer e orgulho, de tanta pressão que nós tínhamos. É uma responsabilidade muito grande e nós temos consciência. Não podemos achar que um momento de emoção, que o técnico também teve, possa ser sinônimo de desequilíbrio", contou o treinador.



Para o duelo de hoje, Tite confirmou que irá com a mesma equipe que iniciou contra Suíça e Costa Rica. Apesar do baixo rendimento nos dois primeiros jogos, Willian foi mantido na equipe.



"A gente sabe o que tem nas mãos. Não podemos chegar numa sequência e ficar trocando. É uma cultura latina, que o melhor é o que não está em campo. A gente sabe o momento certo que pode fazer as trocas ou não", analisou o auxiliar Cléber Xavier.



Armas do adversário



Equipe com maior média de estatura na Copa (1,86 m), a Sérviainspira cuidados pelo alto. Na entrevista de ontem, Tite destacou que o Brasil precisa neutralizar as bolas aéreas do adversário, principalmente evitando faltas laterais. Por outro lado, o meia Milinkovic-Savic revelou outra arma que os sérvios pretendem usar para surpreender a Seleção Brasileira: os contra-ataques.



"Nós podemos surpreendê-los nos contra-ataques, pois muitos deles ficam na frente. Eles não se defendem tão estritamente, porque é assim que eles são. Eu jogo com alguns brasileiros no meu clube e sei como eles pensam. Eles querem atacar, marcar e se divertir jogando futebol, sem muito foco na defesa", afirmou o meia, que joga na Lazio, da Itália.