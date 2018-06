Contra adversário mais fraco do grupo, Inglaterra tenta garantir vaga

Jovem seleção inglesa enfrenta o Panamá pela primeira vez na história, e em caso de vitória se classifica às oitavas de final

Depois de conquistar vitória suada na estreia com gol nos acréscimos, a Inglaterra pega o Panamá, às 9h, neste domingo (24), e pode garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Para isso basta vencer o adversário, que foi atropelado pela Bélgica.



Será o primeiro duelo na história entre Panamá e Inglaterra. Contra seleções da América Central, os ingleses nunca foram derrotados e o único tropeço contra equipes da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) em Copas foi em 1950 para os Estados Unidos, no Mundial do Brasil.



O técnico Gareth Southgate estuda duas mudanças na equipe. Delle Alli, que está se recuperando de lesão, deve ser poupado, e Loftus-Cheek entra em seu lugar. Já a outra alteração é técnica. Sterling pode dar lugar a Rashford.



Uma das grandes dúvidas em relação a seleção inglesa é até onde esse time irá na Copa. "Sei que somos jovens e podem dizer que não temos experiência. Mas eu não me sinto inexperiente. Apesar de não termos feito isso antes, você sabe o que tem que fazer para vencer a competição, e eu acho que isso é muito necessário", comentou Rashford.



Autor dos dois gols na estreia contra a Tunísia, o atacante Harry Kane está empolgado com seu início no Mundial e quer seguir balançando as redes adversárias.



"Provavelmente é o jogador que talvez não tenha participado de grandes jogos no passado. Ele é acima da média e espero que tenha ajudado ele a sonhar ainda mais", disse o treinador da Inglaterra.



O Panamá não se assusta com o favoritismo inglês e promete encarar a partida de igual para igual. "A Inglaterra é uma seleção com história, bons jogadores. Mas tem muitos jovens. É a primeira Copa deles também", afirmou o atacante Luis Tejeda.