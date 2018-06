Contra a Áustria, Seleção tem volta de Neymar aos titulares

Camisa 10 iniciará último amistoso antes da estreia na Copa no lugar de Fernandinho

Nesta quinta-feira (7), Tite comandou um treino coletivo em campo reduzido e indicou a equipe que vai iniciar o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Neste domingo, o Brasil vai a Viena encarar a seleção da Áustria, que no último final de semana venceu a Alemanha por 2 a 1.



O time titular da Seleção Brasileira contou com Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Willian, Coutinho, Paulinho e Neymar; Gabriel Jesus. Após iniciar a partida contra a Croácia no banco no último domingo, Neymar está de volta ao time titular.



"Ele tem condições de jogar mais que ele jogou no jogo anterior [contra a Croácia], portanto ele tem condição de iniciar jogando. Jogar ou não os 90 minutos, vai ser uma questão de sentir como vai ser o jogo, se ele vai estar cansado. Isso vai ser uma análise durante o jogo", explicou o médico da Seleção Brasileira Rodrigo Lasmar.



O camisa 10 entra na vaga de Fernandinho. Contra a Croácia, o time canarinho teve muitas dificuldades na saída de bola, com o volante do Manchester City atuando ao lado de Casemiro. Com isso, Philippe Coutinho, que geralmente joga pelos lados do campo, será deslocado para o meio e ficará responsável pela criação neste setor do campo.



A Seleção Brasileira enfrenta a Áustria neste domingo, às 11h (de Brasília). A partir de segunda-feira, o time já treina em solo russo, na cidade de Sochi, onde se prepara para a estreia na Copa do Mundo contra a Suíça, dia 17, em Rostov.