Raio-X: consistente Suíça no caminho de Tite

Nas Eliminatórias Europeias, o seleção suíça ficou na segunda posição do grupo B, só atrás de Portugal devido ao saldo de gols. O mais notável na campanha do primeiro adversário do Brasil foi a solidez defensiva. Em 10 partidas, o time só levou sete gols. Na repescagem, a Suíça passou pela Irlanda do Norte.



A defesa da Suíça tem quatro destaques: o seguro goleiro Sommer (Borussia Monchengladbach) o jovem zagueiro Akanji (Borussia Dortmund) e os dois bons laterais, Ricardo Rodríguez (Milan) pelo lado esquerdo, e Lichtsteiner (Juventus).



Mais à frente, outro nome de destaque é o volante Xhaka (Arsenal). Ele comanda o meio-campo, e é responsável por fazer a transição entre o ataque e a defesa, além de ditar o ritmo da seleção europeia. A grande esperança de gols é o meia-atacante Shaqiri (foto), do Stoke City.



Por mais que tenha tido um desempenhoirregular naequipeinglesa, rebaixada nesta temporada, o atleta de 26 anos é quem mais pode desequilibrar. Em 70 jogos pela seleção de seu país, Shaquiri anotou 20 gols, sendo três na Copa do Mundo do Brasil.



Rumo ao seu terceiro Mundial, o meia-atacante deve ser a principal arma ofensiva da Suíça, jogando aberto pelo lado direito do campo, e dando trabalho para defesas da Seleção Brasileira.



Sem medo

Apesar do favoritismo brasileiro, o técnico Petkovic não pretende que a Suíça seja coadjuvante do grupo E. "Eu sempre me esforço pelo objetivo mais alto possível, que neste caso é o primeiro lugar", declarou o comandante à imprensa. "Temos o nosso estilo e não vamos mudar só porque o Brasil é o adversário", completou o treinador.



Petkovic não escondeu tática montada para tentar parar Neymar, o principal craque da Seleção Brasileira. "Vai ser como sempre fiz. Assim como Cristiano Ronaldo, se Neymar não receber a bola, não vai conseguir fazer nada. Esse é o ponto mais importante", relembrando os confrontos recentes contra o craque português nas Eliminatórias para a Copa da Rússia.

