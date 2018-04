Conselheiros pedem que clube use somente a base no próximo Paulista

Revoltados com a lambança cometida pelo árbitro da decisão do estadual, grupo de conselheiros protocolou uma lista de possíveis ações ao presidente

Após o Palmeiras perder o título estadual, em casa, para o Corinthians no último domingo (9), um grupo de 14 conselheiros do clube alviverde protocolou um documento endereçado ao presidente Maurício Galiotte pedindo que, entre outras coisas, o clube passe a disputar o Paulista com um time formado apenas por jogadores da base.



O pedido do grupo vem à tona após a revolta de alguns palmeirenses com a arbitragem da decisão do estadual, que anulou a marcação de um pênalti assinalado para o time alviverde, já na segunda etapa.

































































Os conselheiros pedem quatro atitudes de Galiotte. Primeiro, que os membros do conselho que representam o clube alviverde na Federação Paulista de Futebol sejam demitidos ainda nesta semana. Segundo, que a partir da edição de 2019, o Palmeiras dispute o estadual com uma equipe formada apenas por jogadores das categorias de base do clube.



Os autores do documento ainda querem que o clube se responsabilize por filmar todas as partidas disputadas em diversos ângulos e que o grupo de arbitragem escalado para a final fique proibido de apitar jogos do Palmeiras.



O lance



Aos 28 minutos do 2º tempo, após carrinho de Ralf em Dudu dentro da área corintiana, o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza marcou pênalti. Indignados, os jogadores do Corinthians foram cobrar o árbitro e uma confusão se estabeleceu. Após longos oito minutos de conversas, tanto com os atletas de ambos os times, quanto com os seus auxiliares, Marcelo voltou atrás em sua decisão, revoltando o time alviverde.



A demora para reverter a marcação levou muitos palmeirenses, inclusive os autores do documento, a acreditarem que houve uma interferência externa na arbitragem.