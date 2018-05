Conjuntivite desfalca jogadores do Santa Cruz

Três jogadores deixaram de treinar, nesta terça-feira, diagnosticados com a doença

O técnico Paulo César Gusmão teve o desfalque de quatro jogadores no treinamento do Santa Cruz na tarde desta terça-feira (8), no estádio do Arruda. O volante Luiz Otávio, o meia Carlinhos Paraíba e o atacante Robert foram diagnosticados com conjuntivite. De acordo com o departamento médico, porém, os atletas não preocupam para a partida contra o Globo-RN, que acontece na próxima segunda-feira (14), no Rio Grande do Norte, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O lateral-direito Vítor foi a outra ausência do treino. Ele foi poupado da movimentação por conta de um desgaste muscular. Os quatro treinaram em separado.



O meio-campista Geovani foi acometido pela doença e ficou de fora do time nos últimos dois jogos, c ontra o ABC e Remo. Ele precisou de cerca de uma semana para se recuperar.

Vetado



Um desfalque certo para a próxima partida do Santa Cruz é o zagueiro Danny Morais. Após se machucar no jogo diante do Remo-PA, no último sábado, no Mangueirão, o capitão coral fraturou o nariz. Nesta quarta-feira (9), o departamento médico vai avaliar uma ressonância magnética pela qual o jogador foi submetido para definir que tratamento deve adotar. Em caso de um processo cirúrgico, o jogador para por pelo menos três semanas. Com a ausência de Danny Morais, Sandoval e Genilson brigam pela titularidade.