Sucesso ao redor do mundo, a NBA trouxe para o Brasil pela segunda vez a Jr. NBA League, torneio chancelado pela liga norte-americana, dedicado a alunos de 12 a 14 anos de escolas públicas, particulares e institutos sociais da Grande São Paulo.Cada uma das 30 equipes masculinas representará uma das franquias do melhor basquete do mundo, na competição que terá inicio nesta quinta-feira (5).O evento, que chegou ao Brasil no ano passado, conta com duas novidades para a edição de 2018. A primeira, é a participação feminina. As meninas disputarão um torneio com 12 equipes, também representando os times da NBA. A outra inovação será a realização de um jogo das estrelas, com os destaques do torneio, no dia 12 de maio.